Cheio de problemas, Vitória aprimora finalização

Caio Júnior trabalhou com os reservas no treino da tarde desta terça-feira, 7, na Toca do Leão, mas o seu pensamento certamente estava voltado para o departamento médico do Vitória.

É que o treinador rubro-negro ainda não sabe se poderá contar com Nino Paraíba, Mansur e Luís Alberto no primeiro Ba-Vi decisivo do Campeonato Baiano, no próximo domingo, 12, na Arena Fonte Nova.

A previsão dos médicos do clube é a de que os três atletas voltem a trabalhar com bola somente a partir da próxima quinta-feira, 9.

Já o zagueiro Gabriel Paulista e os meias Renato Cajá e Escudero, que haviam sido poupados no jogo do último domingo, 5, contra a Juazeirense, correram em volta do campo de treinamento e já não preocupam para o clássico.

O elenco rubro-negro volta ao batente às 15h30 desta quarta-feira, 8, quando Caio Júnior começará a ajustar o time que entrará em campo contra o Bahia.

