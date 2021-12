Cheio de desfalques, Vitória terá estreia do garoto Euller

É bom anotar para não se atrapalhar com tantos desfalques para a partida desta quarta-feira, 14, às 21horas, contra a Ponte Preta. Dinei, Escudero e Nino não se recuperaram e permanecem fora. Para completar, Mansur e Tarracha foram cortados também, ambos com suspeita de lesão muscular. Não acabou. Michel é outro que não joga, mas o motivo foi opção tática mesmo.

Será um quebra-cabeça para o técnico Caio Júnior. Na lateral direita, Gabriel Paulista continua improvisado, no jogo que pode ser sua despedida. Na esquerda, uma estreia. O garoto Euller, de 18 anos, vai suprir as perdas de Tarracha e Mansur.

"Aguardava uma oportunidade como esta. Não pude viajar com a base, mas posso ser recompensado agora com esta chance no profissional. Espero ter o mesmo desempenho dos treinos nos quais agradei a Caio", disse o garoto de São José de Piranhas, na Paraíba.

Para o lugar de Michel, de fora por opção do treinador, retorna Luis Alberto, que entrou na última partida. Vander deve ser mantido no lugar de Escudero, enquanto Renato Cajá permanece no banco. Com a camisa 9, o centroavante Rômulo permanece com moral.

