Chapas são homologadas para as eleições do Vitória

As chapas que disputarão as eleições do Conselho Diretor, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo do Vitória foram homologadas nesta terça-feira, 16.

Para a presidência, cinco chapas estão na disputa. São elas: Vitória Gigante, Unido e Forte (Paulo Carneiro), Vitória, Uma História de Amor e Paixão (Isaura Conceição), Vitória Gigante Puro (Walter Filho), Vitória Campeão Nacional de 2020 (Gilson Presídio), 100% Vitória (Raimundo Viana).

Já para o Conselho Fiscal quatro nomes concorrem ao cargo. São eles: Delsuc Gomes (300 do Vitória), Fábio Mota (Vitória Gigante, Unido e Forte), Nilton Almeida (100% Vitória) e Rodolfo Mendonça (Frente Vitória Popular).

Nas eleições, que serão realizadas no próximo dia 24, só poderão participar das votações sócios com 18 meses ininterruptos de associação. A decisão pela antecipação das eleições ocorreu no dia 31 do mês passado, durante a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada no Barradão. Na ocasião, 284 sócios votaram a favor e 244 contra.

