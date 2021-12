Chapa ‘Vitória Gigante’ sofre impugnação, mas crê em reviravolta

Em nota oficial publicada na tarde desta quarta-feira, 23, o presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, José Rocha, indeferiu a candidatura da chapa ‘Vitória Gigante’, liderada por Walter Seijo e Paulo Carneiro, à eleição de 11 de dezembro no Vitória. Isso porque a inscrição do grupo teria infringido um artigo do Regimento Eleitoral ao ser realizada originalmente sem a presença do candidato à presidência do Conselho. No caso, Seijo. Quando este chegou para assinar a candidatura, eram 18h da última segunda, 21, uma hora depois do fim do prazo de inscrições.

Mhércio Monteiro, presidente da comissão eleitoral e que recebeu todos os pedidos de candidatura, afirmou na noite de segunda: “Acho que foi um erro primário. Registrei o ocorrido, informando que Walter Seijo compareceu às 18h, e encaminhei toda a documentação ao presidente do Conselho Deliberativo, José Rocha, que ficou de tomar a decisão”.

O parecer de Rocha, nesta quarta, afirmou: “recebido o relatório da Comissão Eleitoral, analisando o aspecto de fato e de direito, decido pelo não conhecimento do requerimento de inscrição da chapa ‘Vitória Gigante’, em razão do descumprimento da exigência de que trata o disposto no § 6° do artigo 7º do Regimento”.

Walter Seijo, ao saber da decisão, declarou. “É um processo longo e ainda tem muita coisa para acontecer. Vamos nos reunir em nosso grupo e decidir que atitudes tomar. Queremos a coisa correta. O que fizeram conosco foi um absurdo. Todas as chapas têm algum problema. As outras, na lista dos 270 candidatos a membro do Conselho, tem ou nome duplicado ou nome faltando. E aí, José Rocha, vai impugnar as outras também? O justo seria que todas as chapas tivessem tempo para ajustar erros na documentação e, num processo verdadeiramente democrático, fosse dado um bom leque de opções para o sócio votar”.

São três outras chapas candidatas: ‘Vitória Cada Vez Mais Forte’, ‘Vitória de Todos Nós’ e ‘Vitória do Torcedor’. Rocha deve se pronunciar nesta quinta, 24, sobre a validação ou não dessas três.

