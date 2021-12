Chapa Vitória do Torcedor registra candidatura nesta segunda-feira

A chapa Vitória do Torcedor registrou a candidatura para as eleições do clube na manhã desta segunda-feira, 21, no Barradão. A chapa foi a primeira a se candidatar na eleição que ocorrerá no dia 11 de dezembro.

Ivã de Almeida e Agenor Gordilho, candidatos a presidente e vice-presidente do Conselho Diretor, respectivamente, entregaram a documentação a uma representante da Comissão Eleitoral. Paulo Catharino Filho e Robinson Almeida, candidatos aos cargos de presidente e vice, respectivamente, do Conselho Deliberativo, também estiveram presentes.

Nesta manhã, apoiadores da chapa apareceram e ficaram do lado de fora do estádio antes dos líderes entregarem a inscrição na Comissão Eleitoral. No sábado, 19, a composição da chapa foi aprovada em plenária realizada no sindicato dos Bancários.

As outras chapas são: ‘Vitória Cada Vez Mais Forte’, ‘Vitória de Todos Nós' e 'Vitória Gigante'.

