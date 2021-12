Chapa 'Vitória do Torcedor' é eleita para o Conselho Deliberativo do Vitória

Eleita com 528 votos, a chapa Vitória do Torcedor irá comandar o Conselho Deliberativo do Vitória no triênio 2017/2018/2019. Nesta quinta-feira, 15, foi eleito Paulo Catharino Gordilho Filho como presidente do Conselho Deliberativo, que irá eleger como novo presidente do Vitória, o professor Ivã de Almeida.

Em segundo ficou a chapa Vitória de Todos Nós, com 425 votos; em terceiro, a Vitória Gigante, com 391; e em quarto a Vitória Cada Vez mais Forte, com 246 votos.

"Nossa chapa é formada por 91% de pessoas que nunca foram conselheiros, a gente tá dando oportunidade para que essas pessoas possam contribuir com o clube. Temos um projeto muito profissional para galgar títulos", festejou Catharino.

Ivã de Almeida acredita na democratização do clube, no fortalecimento do time titular e da base. "Nós temos a plataforma realmente revolucionária pro clube, que é a plataforma de democratização, fortalecimento do futebol e da base. Não basta gastar R$ 7 milhões e não ter resultado no time de cima", declarou o substituto do presidente Raimundo Viana.

O calendário da chapa Vitória do Torcedor já está definido: em janeiro, ocorrerá a primeira reunião do Conselho Deliberativo para tratar acerca da reforma estatutária; no fim de fevereiro, será realizada a assembleia do Conselho, a fim de deliberar sobre a reforma do estatuto; já na segunda quinzena de março, o Conselho Deliberativo convocará uma Assembleia Geral Extraordinária com o objetivo de deliberar e homologar o novo estatuto rubro-negro.

A outra novidade é a implantação de um Conselho Fiscal composto por auditores de diversas esferas. Um deles é Adriano Vieira, Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União. A Vitória do Torcedor contou com o apoio de artistas como Zelito Miranda, Dan Miranda, Gilmelânida, Júnior e Magary Lord.

Confira entrevista que Paulo Catharino e Ivã de Almeida concederam ao A TARDE na época da campanha:

