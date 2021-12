Chapa ‘Vitória Cada Vez Mais Forte’ oficializa candidatura à eleição no Leão

Com o discurso de “união pelo Vitória”, a chapa ‘Vitória Cada Vez Mais Forte’, do grupo de situação, lançou nesta segunda-feira, 7, sua candidatura à eleição de 10 de dezembro para o Conselho Deliberativo. Nos próximos três anos, o órgão será formado por 200 conselheiros efetivos e 70 suplentes. Os candidatos do grupo à presidência e vice-presidência do Conselho Deliberativo são Pedro Godinho e Djalma Abreu.

“Sou conselheiro há cerca de 40 anos e sempre busquei o bem do clube. Fui um dos pioneiros a batalhar pela construção do Barradão, ainda na gestão de Márcio Mont’Alegre [1980-83]. Como vereador de Salvador, consegui instituir [em 2011] como dia oficial do Vitória o 13 de maio [data da fundação do clube, em 1899]. Hoje, trabalho como elo de ligação entre todos os conselheiros e correntes. Sou amigo de Christóvão Rios, que me con vidou para a chapa dele. Agradeci e lhe desejei sorte. Disse: ‘Se eu ganhar, você me ajuda, e vice-versa’. O Vitória tem que ser unido. Nosso inimigo está lá fora”, disse Godinho.

O pleito praticamente definirá o futuro mandatário rubro-negro. Isso porque o Conselho eleito será empossado imediatamente e terá 48 horas para convocar a eleição para presidente, que será realizada dentro do órgão. O mandato de Raimundo Viana, que não confirma, mas deve ser pré-candidato à reeleição pelo ‘Vitória Cada Vez Maior’, termina no fim do ano. Já Manoel Matos, vice-presidente do Vitória, não fará parte da chapa.

“Agradecemos muito ao trabalho dele. Administrativamente, o Vitória evoluiu como poucas vezes. Mas Manoel Matos já definiu que, ao final do ano, sairá do clube para cuidar da família e de suas empresas. E nós queremos alguém que trabalhe de forma que facilite mais a coesão do clube. Busco também a união. Recebi convites de outras chapas, mas preferi me manter ao lado de Raimundo Viana. Entendo que o futebol não correspondeu às expectativas, mas ele chegou para um mandato tampão e fez um grande trabalho”, afirmou Abreu.

Cenário desenhado

Com o lançamento da chapa da situação, fica praticamente definido o cenário político para as eleições de 10 de dezembro no Vitória. Devem ser três grupos concorrentes. Os outros dois se apresentam como oposição. Um é o 'Vitória do Torcedor', que faz oposição há anos e lançou sua candidatura há uma semana. Os candidatos à presidência e vice-presidência do Conselho Deliberativo são, respectivamente, Paulo Catharino Gordilho Filho e Robinson Almeida. O pré-candidato à presidente do clube ainda não foi confirmado, mas deve ser Ivan de Almeida, derrotado no pleito de março de 2015 (para completar o mandato de Carlos Falcão, que havia renunciado).

Em nota, a chapa, que defende um estatuto com eleição proporcional no Conselho e prazos de carência de 12 meses para votar e 36 para ser votado a presidente (a regra atual é 18 meses para votar e 60 para ser votado), se disse “uma chapa que é do torcedor e para o torcedor”. Paulo Catharino afirmou: “Trazemos renovação de ideologia”.

O outro grupo, formado principalmente por dissidentes da situação, é o ‘Vitória de Todos Nós’, que já confirmou inclusive seu pré-candidato a presidente do clube: Ricardo David. Para o pleito de 10 de dezembro, os candidatos à presidência e vice-presidência do Conselho são Christóvão Rios e Nilton Almeida.

David, diretor de marketing do Vitória entre novembro de 2014 e outubro de 2015, declarou: “Saí da direção por incompatibilidade com a gestão atual. Ali, eu já enxergava dificuldades. Hoje, eu estou disposto a entrar nessa luta. Estou motivado por amigos, conselheiros e torcedores que me disseram: ‘Você implantou algo legal no Vitória, que é a aproximação com o torcedor’”.

Ingressos à venda

Nesta segunda, o dia foi de folga no Vitória. Nesta terça, 8, o time se reapresenta visando ao próximo jogo, apenas no dia 17, fora de casa, contra o Santos. Três dias depois, um domingo, o Leão atua no Barradão contra o Figueirense, rival direto na luta contra o rebaixamento.

Os ingressos estão à venda a partir desta terça no Barradão e lojas do Vitória ao preço promocional de R$ 10 a arquibancada.

