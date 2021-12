Chance de Libertadores reduz, mas Ney não desiste da vaga

Num primeiro momento, o empate em 1 a 1 diante do Criciúma, em Santa Catarina, reverberou como um possível revés para as pretensões do Vitória em disputar a Libertadores-2014. Porém, findada as partidas da 36ª rodada e a apenas duas do término da Série A do Brasileiro, o Leão (7º lugar, 55 pontos) ainda tem boas chances de classificação ao torneio continental.

De acordo com o matemático Tristão Garcia, do site Infobola, a possibilidade de o rubro-negro marcar presença na disputa reduziu-se pela metade. Mas, ainda existe: 4%.

"Não conseguimos os três pontos (diante do Criciúma). Mas ainda estamos na briga por essa vaga. Sei que nossa equipe assim como o torcedor do Vitória não desistiu. Agora é focar no Flamengo", disse o técnico Ney Franco em relação a partida do próximo domingo, às 16h.

Para manter o sonho ainda vivo, o Rubro-Negro - que só se reapresenta na terça-feira, 26, às 16h, na Toca -, precisa além de fazer sua parte, 'secar' por seus adversários diretos na vaga pelo torneio continental (veja mais na tabela ao lado).

Curiosamente já na próxima rodada, dois rivais do Vitória fazem confronto direto: Grêmio (3º) x Goiás (4º). Já o Botafogo (5º) encara o ameaçado e desesperado Coritiba (17º). Partidas que a depender dos resultados podem ser bastante favoráveis ao Rubro-Negro.

"É claro que vamos em busca do triunfo nas próximas duas partidas. Mas se for preciso, iremos 'secar' os rivais. Acho que nesta hora é válido torcer contra nossos rivais. Principalmente, o Botafogo, Goiás e Atlético-PR que estão na briga direta conosco", disse o goleiro Wilson.

G-3, G-4 ou G-5? - Curiosamente, o Leão se depara com um caso particular, no qual pode até mesmo ter que 'torcer' a favor de um adversário direto. É o caso do Atlético-PR. Apesar de o Furacão ser vice-líder, com 61 pontos, seis à frente do Vitória, o time paranaense pode erguer o título de campeão da Copa do Brasil na quarta-feira.

Se vencer o Flamengo, o Atlético-PR já estaria automaticamente garantido na Libertadores-2014. Desta forma, o G-4 passaria a ser G-5 e, consequentemente, as chances para o Vitória aumentariam.

Porém, outro cenário não tão agradável deixa o torcedor rubro-negro preocupado. Isto poque é preciso torcer pelo insucesso de São Paulo e Ponte Preta na Taça Sul-Americana. Afinal, caso um dos dois times paulistas fature o torneio, uma das quatro vagas da Libertadores presentes no Brasileiro, seria reduzida a três, o G-4 seria G-3.

"São situações que dependem de várias combinações. Não podemos ficar reféns disso. Precisamos fazer nossa parte em campo. Ou seja, vencer os dois jogos que nos restam. A partir daí, ver como ficará a tabela", disse o atacante Dinei.

O camisa 9, por sinal, escreveu seu nome na história do clube. No empate em 1 a 1, em Santa Catarina, o atacante, de cabeça, anotou o milésimo gol do Leão em Campeonatos Brasileiros. Dinei fez seu 23º gol na temporada, o 14º na Série A e o 35º com a camisa do Vitória.

Além disso, o carequinha marcou pela quinta vez consecutiva. A última vez que um jogador do Vitória tinha feito gols em cinco jogos consecutivos foi o atacante Roger, que fez seis gols em cinco jogos seguidos no Brasileirão de 2009.

Para o decisivo duelo contra o Flamengo, no domingo, Dinei faz questão de pedir o apoio do torcedor. "Mais do que nunca precisamos contar com a torcida. Será o jogo decisivo para o Leão. Precisamos do apoio incondicional dos rubro-negros".

