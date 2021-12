Chamusca relaciona 23 atletas para BA-VI

O treinador, Marcelo Chamusca, anunciou 23 atletas rubro-negros que estão relacionados para a partida da terceira rodada da Copa do Nordeste, no clássico BA-VI que acontecerá a partir das 17h, na arena Fonte Nova, em Salvador, neste domingo 23.

Na manhã deste sábado, 2, os jogadores realizam um treino e em seguida, iniciaram a concentração na chácara Vidigal Guimarães. Chamusca aproveitou para repassar, com movimentação tática no gramado do barradão, o que já haviam treinado.

As novidades deste clássicos serão o recém contratado lateral-direito Matheus Rocha, que foi emprestado pelo Palmeiras, e o lateral-esquerdo Juninho. Devido ao cumprimento de suspensão, o zagueiro Bruno Bispo, que foi expulso diante do Moto Club no jogo anterior, e o lateral-esquerdo argentino Arroyo, apenado por conta da expulsão em jogo do sub-23 no ano passado, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (DTJD). O lateral-esquerdo Marcelo Menitez continua com o tratamento médico da lesão muscular da coxa.

