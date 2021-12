Chamusca relaciona 20 atletas para enfrentar Jacobina

O Vitória finalizou a preparação na manhã deste sábado, 26, para enfrentar o Jacobina neste domingo, 27, às 16h, no Estádio José Rocha, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. O Leão da Barra estreou no torneio com o triunfo por 1 a 0 em cima do xará de Conquista.

O treinador Marcelo Chamusca, antes do levá-los para o gramado, reuniu os atletas para conversar sobre o jogo passado e sobre a partida deste domingo em Jacobina. O assistente de preparação física, Lucas Penha, comandou o aquecimento sob os olhares do preparado Daniel Azambuja.

Chamusca ajeitou os últimos detalhes para o confronto, com um treinamento tático, e finalizando com treino de bola parada defensiva e ofensiva. Os 11 titulares foram dispensados, enquanto os reservas trabalharam em campo reduzido.

