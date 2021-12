Chamusca diz que família foi decisiva para fechar com o Vitória

Marcelo Chamusca é o novo técnico do Vitória. O treinador foi anunciado na noite desta quinta-feira, 7, pela assessoria do clube Rubro-Negro. No entanto, o comandante havia sido anunciado pelo Oeste Futebol Clube, time do interior de São Paulo, dois dias antes de ser oficializado pelo clube baiano, no dia 4 de dezembro.

Em sua conta oficial do Instagram, o treinador explicou a situação. De acordo com Marcelo, a questão familiar foi determinante para a decisão. "Ser um treinador de futebol significa passar muito tempo longe de sua família. Viajar por todo o Brasil, sentir saudades de estar com quem você ama. Neste momento, senti que era hora de me reconectar às minhas raízes", escreveu Chamusca.

