Chagas avalia partida contra o Bahia de Feira e vê empate como "bom resultado"

O empate em 1 a 1, contra o Bahia de Feira, na noite desta quarta-feira, 31, resultou na ampliação do incômodo jejum do Vitória sem vencer na temporada. Apesar de não perder a sete partidas, os comandados de Rodrigo Chagas viram os últimos cinco jogos terminarem com a igualdade no placar.

Em coletiva de imprensa logo após o confronto diante do Tremendão, o treinador do Leão do Barra falou sobre o desempenho da equipe dentro de campo. Rodrigo destacou o gramado sintético da Arena Cajueiro como um fator que pode ter causado dificuldade para os jogadores rubro-negros durante a partida e ratificou a busca do time pela evolução de modo que se evite ter que buscar o resultado após sofrer o primeiro gol.

“Acredito que tivemos muitas dificuldades em relação ao campo, até pela questão da adaptação. A gente passou a ser mais agressivo a partir do momento em que tomamos o gol, realmente. Isso foi uma coisa que eu pontuei no intervalo. No segundo tempo, a gente já foi bem melhor. Com a entrada do David, puxando o Alisson para dentro, a gente teve um jogador com mais lucidez ali dentro, nessa parte do campo. O primeiro lance que conseguiu com o David saiu o empate. Mas não tenha dúvida que a gente tem buscado sempre, para que os atletas não esperem sofrer primeiro para, depois, reagir”, analisou.

Chagas teceu elogios ao adversário desta noite e garantiu que, independente de qual equipe entrasse em campo — principal ou reserva — as dificuldades permaneceriam. O comandante do Leão ainda pontuou a mudança do atacante Alisson Farias para atuar mais centralizado como um fator determinante na partida e garantiu que o empate pode ser visto como “um bom resultado”.

“Enfrentamos uma equipe bastante competitiva, um campo também ao qual eles estão bastante adaptados. Independentemente da equipe que viesse jogar aqui, A ou B, ia ter muita dificuldade em relação ao campo. Mas, sem sombra de dúvidas, fizemos um jogo com uma equipe bastante aguerrida, bastante competitiva. Conseguimos sair dessas dificuldades. O segundo tempo, voltamos melhor, com entrada do David, trazendo Alisson (Farias) por dentro, um jogador com uma lucidez muito grande jogando por dentro. Conseguimos criar mais situações. Mas foi um jogo muito bem jogado pelas duas equipes, buscando o tempo todo o gol. O empate é um resultado bom dentro daquilo que foi apresentado”, afirmou Rodrigo.

Questionado sobre o que resta para o Vitória findar de vez o indigesto jejum sem triunfos, o treinador foi bastante sucinto na resposta e projetou que a busca por evolução de todo grupo vai trazer resultado e a partida de domingo, 4, contra o Treze-PB, pela Copa do Nordeste, terá um desfecho positivo para o Leão.

“Fazer o gol. É o que está faltando. Acho que domingo a gente vai poder sair sorrindo com uma vitória, porque a busca vai ser incessante em relação a isso. Essa cobrança está sendo muito grande por nós. Não perdemos. Reagimos, empatamos o jogo. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma vitória no próximo jogo e vai dar alegria ao nosso torcedor”, encerrou o comandante.

