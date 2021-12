Cenário positivo pode trazer salvação já na próxima rodada

Para um clube que, há quatro rodadas, estava desesperado e era forte candidato ao rebaixamento no Brasileirão, até que o horizonte que se apresenta agora se mostra bem otimista.

A derrota de segunda-feira, 21, do Internacional por 1 a 0 para o Corinthians, que fechou a 36ª e antepenúltima rodada, foi duplamente positiva para o Vitória. Primeiro, porque manteve a equipe gaúcha na 17ª posição (que abre a zona de rebaixamento), agora com três pontos (42 contra 39) e cinco gols de saldo (-2 contra -7) a menos do que o Leão. Segundo porque o resultado salvou matematicamente o Coritiba, próximo adversário rubro-negro e que ainda corria risco de cair.

Dessa forma, na penúltima rodada, em jogo marcado para segunda-feira, em Curitiba, ao invés de ter um adversário ‘com sangue nos olhos’, o Vitória pode encarar um time mais sossegado.

E existe possibilidade de a salvação ocorrer já nesta rodada. Se obtiver o mesmo resultado do Inter (empate, triunfo ou derrota pela mesma diferença de gols), o Leão estará virtualmente garantido na Série A, pois, na última rodada, teria de perder e ainda ver os gaúchos não só vencerem como tirarem sua confortável vantagem no saldo de gols.

Outra alternativa, e esta oficializa a salvação rubro-negra, é obter resultado superior ao dos Colorados. Ou seja, empatar, desde que o Inter perca, ou vencer, desde que o Inter no máximo empate. Se conseguir, fará do jogo com o Palmeiras, 4 de dezembro, no Barradão, apenas um amistoso de celebração de fim de ano.

Nesta penúltima rodada, o Internacional, é verdade, também jogará, e em casa, contra um time sem maiores pretensões. No caso, o Cruzeiro, no domingo. Contudo, alguns fatores pesam a favor do Leão.

Um será jogar um dia depois do Inter. Ou seja, entrará em campo sabendo exatamente o que precisará fazer. Outro é o fato de a equipe mineira ser considerada superior à paranaense. O Cruzeiro ainda está na parte de baixo da tabela devido ao péssimo primeiro turno que fez. Nas últimas 10 rodadas, vive reação. Tem a terceira melhor campanha do período, com 18 pontos. O Coritiba tem a 12ª, com 13.

O volante Willian Farias, capitão do Vitória, freia o entusiamo. “Jogar depois do Inter pode ser positivo, mas talvez negativo. Rodada passada, o Inter jogou um dia depois da gente. Vencemos nosso jogo e eles perderam o deles. Independentemente do que ocorra entre Inter e Cruzeiro, enfrentar o Coritiba será uma partida de grande pressão. Joguei lá 12 anos [entre base e profissional] e sei disso”.

Boa fase

O cenário, porém, é favorável até pela boa fase que o Leão engrenou. Desde que Marinho se recuperou de lesão, há quatro rodadas, o time contabiliza duas vitórias, um empate e uma derrota apertada (3 a 2) fora de casa para vice-líder Santos. Já o Colorado, ladeira abaixo, computa duas derrotas e dois empates.

O matemático gaúcho Tristão Garcia, especializado em estatística esportiva, aponta o Internacional com 90% de chance de rebaixamento. O Vitória, com 8%. O Sport de Recife, que soma 43 pontos, com 2%. Há quatro rodadas, a chance de degola do Vitória era de cerca de 50%. Ele era o 17º colocado com 35 pontos contra 37 do Inter e do Sport.

Enquanto a derrota para o Corinthians agravou a crise gaúcha, o Leão baiano parte para a próxima rodada embalado pelo 4 a 0 aplicado sobre o Figueirense.

Se tudo der errado, mesmo assim nada está perdido. Na última rodada, o Inter visita o Fluminense. Já o Vitória recebe o Palmeiras, que deve chegar a Salvador já campeão, já que lhe basta um empate no domingo em casa contra a Chapecoense para oficializar o título.

“Estamos mais tranquilos, é verdade. Mas, matematicamente, tudo pode acontecer. Então, temos que nos manter focados”, declarou Farias.

