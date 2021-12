O Vitória permaneceu fora da zona de rebaixamento após o empate por 0 a 0 entre Ceará e Botafogo, nesta segunda-feira, 15, no encerramento da 29ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro só voltaria ao Z-4 caso o Vozão vencesse o Alvinegro carioca.

Depois de conquistar o triunfo fora de casa contra a Chapecoense, que provocou a queda do técnico Guto Ferreira, o Leão terá de vencer o Corinthians no Barradão, no próximo domingo, 21, às 16h, para se distanciar da degola.

Lucas Lopes l A TARDE BA Ceará e Botafogo não saem do zero e Vitória segue fora do Z-4

