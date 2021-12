CBF redefine estádio do jogo Corinthians x Vitória

A Confederação Brasileira de Futebol redefiniu nesta terça-feira, 2, o duelo Corinthians x Vitória - marcado para o dia 20 de agosto, pela 21ª rodada do Brasileirão - para a Arena Corinthians. Anteriormente, a entidade havia marcado o confronto no Estádio do Pacaembu. O horário do jogo continua para as 16h.

Antes de pegar o Timão, o Rubro-Negro vai encarar o Coritiba nesta quarta, 3, no Joia da Princesa; o Palmeiras (dia 7), no Allianz Parque; e Santa Cruz (13), no Barradão.

