CBF permite apresentação de Caíque após o Ba-Vi

A Confederação Brasileira de Futebol atendeu ao pedido do Vitória e deu permissão para que o goleiro Caíque se apresente à Seleção Brasileira Sub-20 na segunda-feira, 9.

O jogador foi convocado para disputar o Torneio de Suwon - que inicia em 18 de maio, na Coreia do Sul-, e deveria se juntar à equipe nacional bem no domingo, 8, dia em que o Leão vai encarar o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela decisão final do Campeonato Baiano.

A diretoria rubro-negra havia solicitado o adiamento da data junto à CBF porque o goleiro Fernando Miguel continua em tratamento no departamento médico, por conta de um edema na panturrilha, e dificilmente ficará à disposição do técnico Vagner Mancini

Com isso, Caíque tem grandes chances de ser titular no Ba-Vi. O goleiro, inclusive, foi quem disputou os últimos dois clássicos.

