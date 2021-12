CBF ouve Vitória e muda horário do jogo com América-MG

Em atendimento a uma solicitação do Esporte Clube Vitória, a Diretoria de Competições da CBF alterou o horário do jogo contra o América-MG, marcado para a terça-feira, 6 de novembro, de 18h30 para 20h50 (horários locais).

O time baiano pediu a mudança por causa dos problemas de trânsito que a torcida rubro-negra tem enfrentado por volta das 18 e das 19h na Avenida Paralela, principal via de acesso ao Barradão.

Antes de receber o Coelho no Estádio Manoel Barradas, o Leão vai até o Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), para encarar o Bragantino, às 15h20 (horário de Salvador) do sábado, 3 de novembro.

Depois do América-MG, na sequência do campeonato, o Vitória terá somente mais uma partida como mandante: joga na tarde do sábado, 24 de novembro, contra o Ceará, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

