CBF muda horário do jogo entre Vitória x Botafogo

O confronto Vitória x Botafogo, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasieliro da Série A, teve o horário alterado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A partida que antes estava marcada para as 16h do dia 18 (domingo), no Barradão, vai começar um pouco mais tarde, às 18h30.

O motivo da mudança, segundo anúncio no site do clube, é por causa de um pedido da emissora detentora dos direitos de transmissão com objetivo de adequar o jogo à programação do sistema pay per view.

