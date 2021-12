CBF muda data do jogo entre Chapecoense x Vitória

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na quinta-feira, 30, a mudança da data do jogo entre Chapecoense x Vitória, que estava marcado para o dia 15 de novembro. Agora, a partida séra realizada no dia 16, às 18h30 (horário da Bahia), na Arena Condá, em Chapecó (SC).

De acordo com a CBF, o motivo da alteração foi a indisponibilidade de voos para a delegação do Rubro-negro viajar. Nesta sexta, 31, o supervisor de futebol do Clube, Mario Silva, tomou conhecimento da alteração, comunicou à comissão técnica e iniciou os contatos para definir o deslocamento da equipe.

