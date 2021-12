CBF garante que situação de Victor Ramos é legal

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, nesta sexta-feira, 25, que a transferência do zagueiro Victor Ramos do Monterrey para o Vitória é considerada legal e, portanto, não há nenhuma irregularidade no caso.

Informações de bastidores dão conta de que o Internacional pretende entrar com uma ação no Tribunal Superior de Justiça Desportiva (STJD) contra o Rubro-Negro na próxima segunda-feira, 28, por conta de uma suposta irregularidade do jogador na transferência do Monterrey, do México, para o Vitória, após o término do vínculo do jogador com o Palmeiras. A irregularidade seria porque o jogador pertence ao Monterrey e a transação efetuada foi nacional, e não internacional, como prevê a FIFA.

No entanto, o time baiano, através do Diretor Executivo Anderson Barros, garante que todas as justificativas legais do caso já foram feitas e que vai esperar as ações do time Colorado.

O Setor Jurídico do Internacional foi procurado para falar sobre o assunto, mas não houve retorno.

Internacional e Vitória estão na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A. O time gaúcho ocupa a 17ª colocação da competição, com 39 pontos. O time vermelho e preto está uma posição acima do rival, na 16ª, com 42 pontos.

O caso

O Bahia e o Flamengo de Guanambi entraram com uma ação durante o Campeonato Baiano deste ano alegando que o jogador estava irregular. No entanto, a transação foi considerada nacional pelo subprocurador do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA), Hélio Menezes, e foi liberado para disputa do campeonato.

adblock ativo