CBF divulga tabela das últimas rodadas para o Vitória

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada com os três últimos jogos do Vitória no Brasileirão da Série B. O Leão faz duas partidas fora de casa, contra América-MG e Operário, e na última rodada recebe o Coritiba no Barradão.

O confronto com o América-MG abrirá a 36ª rodada, no feriado de 15 de novembro (Proclamação da República), no Estádio Independência, às 16h. O duelo contra o Operário, pela 37ª rodada, acontece no dia 19 de novembro, no Germano Krüger, às 21h30. E no dia 30 de novembro, pela 38ª, o Leão recebe o Coritiba no Barradão, às 16h30.

Após o empate em 2 a 2 com o Figueirense dentro de casa, o Vitória se prepara para enfrentar o Brasil de Pelotas nesta terça-feira, 5, também no Barradão, às 20h30, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

