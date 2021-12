CBF divulga datas e horários das partidas do Vitória na Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta quinta-feira, 10, as datas e horários dos próximos compromissos do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Foram definidos os confrontos a partir da 31ª rodada.

Pela 31ª rodada, O Vitória visita a Ponte Preta, no dia 27, às 16h. Na sequência, pela 32ª, recebe o Figueirense, no dia 2 de novembro, às 16h30. Ainda em casa, enfrenta o Brasil de Pelotas, na 33ª, no dia 5 de novembro, às 19h15. Viaja para jogar com Paraná, pela 34ª, no dia 8 de novembro, às 19h15, e em Salvador, novamente, faz partida pela 35ª rodada com o CRB, no dia 12 de novembro, às 19h15.

Todas os confrontos do Leão com mando de campo à favor foram agendados para a Arena Fonte Nova. A diretoria pode pedir a alteração do estádio, caso queira transferir os confrontos para o Barradão. O clube deve fazer o pedido até cinco dias antes da partida.

