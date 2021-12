CBF divulga datas do início do 2º turno da Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o desdobramento das primeiras sete rodadas (20ª a 26ª) do segundo turno do Brasileirão da Série B. O Vitória estreia no segundo turno no dia 18 de agosto, uma terça-feira, às 19h30, no estádio do Barradão, contra o Barueri.

Nas rodadas seguintes, o rubro-negro baiano também enfrenta o América-RN (fora), Criciúma (casa), Ipatinga (fora), Boa Esporte (casa), Guarani (fora) e Goiás (casa).

Veja as datas, horários e locais dos jogos do Vitória entre as rodadas 20 e 26 da Série B:

20ª RODADA

Dia 28/08, terça-feira - 19h30 - Estádio Barradão

Vitória x Barueri

21ª RODADA

Dia 1º/09, sábado - 16 horas - Estádio a definir

América RN x Vitória

22ª RODADA

Dia 4/09, terça-feira - 19h30 - Estádio Barradão

Vitória x Criciúma

23ª RODADA

Dia 8/09, sábado - 16 horas - Estádio João Lamego

Ipatinga x Vitória

24ª RODADA

Dia 11/09, terça-feira - 19h30 - Estádio Barradão

Vitória x Boa Esporte

25ª RODADA

Dia 15/09, sábado - 16 horas - Estádio Brinco de Ouro

Guarani x Vitória

26ª RODADA

Dia 22/09, sábado - 16 horas - Estádio Barradão

Vitória x Goiás

