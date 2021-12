CBF define local de jogo 4 de Julho x Vitória pela Copa do Nordeste

Após um impasse, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o local onde será disputada a partida entre 4 de Julho x Vitória, válida pela 8° rodada e última da fase inicial da competição.

O local escolhido foi o estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI. A decisão atendeu ao pedido das duas equipes envolvida no duelo marcado para o dia 10 de abril.

Com sede em Piripiri, interior piuaiense, o 4 de Julho vem mandando seus jogos fora da cidade. Já o Leão, visitante, solicitou que a partida fosse realizada na capital do estado. Antes do confronto regional, o Rubro-negro enfrenta o Treze-PB, neste domingo, 4, no Barradão, em Salvador.

