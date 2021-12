CBF confirma Ceará x Vitória para 27 de fevereiro

Depois do imbróglio sobre a data do duelo entre Ceará e Vitória, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Nordeste, a CBF confirmou que a partida será mesmo no dia 27 de fevereiro, às 22h, no Estádio Presidente Vargas.

Em princípio, o jogo estava marcado para o dia 26, uma quarta-feira, mesmo dia que acontece um show do cantor Elton John na capital cearense. Mesmo o evento sendo na Arena Castelão, o Ceará solicitou a CBF que a data da partida fosse alterada por razões de segurança.

No entanto, a entidade havia confirmado que o confronto não seria alterado e ocorreria no mesmo dia e horário.

Porém, após uma solicitação do Ministério Público do Ceará, a CBF confirmou nesta sexta-feira, 14, que o jogo será um dia depois do show do músico britânico.

Antes disso, o Vitória recebe o Vozão neste domingo, 16, em Pituaçu, pelo jogo de ida das quartas, e pega a Juazeirense no dia 19, no estádio Adauto Morais, pela terceira rodada do Campeonato Baiano.

