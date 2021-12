CBF antecipa dia e horário do jogo Portuguesa x Vitória

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou a data e o horário do jogo Portuguesa x Vitória pelo primeiro jogo da segunda fase da Copa do Brasil. Marcada inicialmente para acontecer no próximo dia 12, às 19h15, a partida agora acontecerá no dia 11, às 21h45. O confronto será realizado no estádio do Canindé.

A mudança foi confirmada na tarde desta terça-feira, 3, pela Diretoria de Competições da CBF, visando atender a solicitação da Rede Globo de Televisão que transmitirá o jogo ao vivo para Salvador.

adblock ativo