CBF altera horários de jogos do Vitória em quatro rodadas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou alterações na tabela original do 1º turno do Campeonato Brasileiro da Série A, e quatro jogos do Vitória tiveram horários modificados.

Botafogo x Vitória, no dia 12, pela 7ª rodada, passou das 19 horas para 11 horas. O local onde a partida será realizada ainda não foi definido. O confronto entre São Paulo e Vitória, dia 15 (8ª rodada) foi alterado de 21h45 para 19h30, no Estádio do Morumbi.

No Barradão, o Leão encara a Chapecoense no dia 19 (9ª rodada) às 11h - antes o duelo estava agendado para as 16h. De novo em casa, o Rubro-Negro pega a Ponte Preta, dia 26 (11ª rodada) às 11h, em jogo que anteriomente estava marcado para 16h.



Os horários foram alterados para adequação de tabela, no intuito de melhor distribuição na transmissão de partidas, solicitado pelo canal Premiere.

