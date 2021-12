CBF altera horário de dois jogos do Vitória no Barradão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu ao pedido da diretoria do Vitória e alterou os horários dos jogos contra a Chapecoense, dia 17, e Figueirense, dia 24, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. As partidas, que estavam previstas para começar às 18h30, serão às 16h.

A mudança de horário teve como objetivo a busca de conforto e comodidade no deslocamento do torcedor ao estádio. O Barradão receberá mais três jogos do Brasileirão em agosto. Somente o duelo Vitória x Flamengo, dia 31, teve seu horário mantido às 18h30.

adblock ativo