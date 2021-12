CBF altera data de Vitória x Avaí pela Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou nesta quarta-feira, 30, a data e o horário da partida entre Vitória x Avaí, válida pela 15° rodada do Brasileirão da Série B.

Prevista anteriormente para ocorrer no dia 9 de outubro, uma sexta-feira, às 19h15, o duelo foi remarcado para o dia seguinte, sábado, 10, às 16h30, a pedido da emissora responsável pela transmissão da partida no canal fechado.

O duelo marca o reencontro do Rubro-Negro com o treinador Geninho, comandante do Leão no primeiro semestre do ano. Com seis passagens pelo Vitória, uma como goleiro, e cinco como treinador, o experiente técnico de 72 anos deixou o clube após o retorno da equipe depois da parada do futebol por conta da pandemia de Covid-19.

