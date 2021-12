CBF altera data da partida entre Vitória e Criciúma pela Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira, 3, mudança na data do duelo entre Vitória e Criciúma, válido pela 10ª rodada da Série B.

A partida, que estava prevista para o dia 16 de julho, uma terça-feira, às 21h30, no Barradão, agora acontecerá no dia 19 de julho, uma sexta, no mesmo horário e local.

De acordo com a entidade, a modificação para ajuste de tabela foi uma solicitação da emissora que transmite os jogos da competição.

O próximo compromisso do Vitória será contra o Cuiabá, na próxima terça, 9, às 19h15, no Barradão.

