CBF adia data da partida entre Vitória e Boa Esporte

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou em seu site oficial a alteração da data do duelo entre Vitória e Boa Esporte, pela 30ª rodada da Série B. O confronto, anteriormente marcado para a terça-feira, 6 de outubro, foi modificado para o dia 10 do mesmo mês, às 16h30, no Barradão.

A alteração de data foi um pedido da Rede TV, canal que transmite o certame nacional.

Até o jogo contra o Boa Esporte/MG, o Vitória recebe o Paysandu no próximo sábado, 26, na Arena Fonte Nova. Depois, dia 3 de outubro, tem o clássico Ba-Vi no mesmo local.

