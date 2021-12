Caso vença, Vitória pode acabar a 30ª rodada em 12º

Após a abertura da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A na quarta-feira, 12, o Vitória, 15º colocado com 35 pontos, tem boa oportunidade de se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento nesta quinta-feira, 13, quando enfrenta a Ponte Preta às 19h30, em Campinas (SP), no Estádio Moisés Lucarelli. Caso vença a Ponte, o Leão pode chegar aos 38 pontos e alcançar a 12ª colocação na tabela.

Isso porque os rivais diretos do Rubro-Negro perderam ou empataram na quarta. O Sport perdeu fora de casa por 3 a 0 para a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó. Os gols foram marcados pelo zagueiro Thiego e pelos atacantes Kempes e Ananias. Com o resultado, o time pernambucano permaneceu com 34 pontos, na 16ª colocação.

Já o Coritiba empatou com o Figueirense em 0 a 0 no Couto Pereira. O resultado levou o Coxa da 13ª para a 12ª colocação, o time agora tem 37 pontos. O Figueirense foi a 32 pontos e permaneceu na 18ª colocação.

Outro rival direto também perdeu. O Internacional foi derrotado pelo Botafogo por 1 a 0 na noite desta quarta, com gol de pênalti marcado pelo atacante Sassá, e deixou escapar a chance de fugir do Z-4. Com a derrota, o Inter permaneceu na 17ª colocação, com 33 pontos.

Na parte mais baixa da tabela, o Santa Cruz perdeu por 4 a 2 para o Corinthians. Os gols do Corinthians foram marcados pelos atacantes Lucca, Marlone e Guilherme fez os outros dois. O Santa descontou com os atacantes Grafite e Keno. O time pernambucano está na 19ª colocação, com 23 pontos.

Também nesta quinta, ocorre outro jogo importante para as pretensões do Vitória. Para terminar a rodada na 12ª colocação, o time do técnico Argel Fucks vai ligar o secador e torcer para o que Cruzeiro não vença. A raposa enfrenta o Palmeiras em casa, às 19h30. O time mineiro tem 36 pontos e está na 13ª colocação.

