Carpegiani vê evolução no Vitória após triunfo no Barradão

O técnico do Vitória Paulo César Carpegiani afirmou, na coletiva após o triunfo por 2 a 0 sobre o Guaratinguetá, ter visto uma evolução na sua equipe na partida, especialmente, pelo futebol praticado no primeiro tempo, quando foram marcados os dois gols do jogo.

"Fizemos um primeiro tempo muito bom. Nossa equipe foi muito segura. Quase até o final tentou marcar pressão, dificultando a saída de bola do adversário. Vi evolução. Gostei muito. Foi uma equipe que tentou impor seu ritmo diante de um adversário que tentou se posicionar atrás".

Carpegiani minimizou o triunfo do Criciúma nos acréscimos sobre o América-RN por 4 a 3, resultado que manteve o Vitória no segundo lugar na classificação da Série B, um ponto atrás do líder catarinense, que tem 39.

"Se tivéssemos empatado lá (na partida de ida, no Heriberto Hulse) teríamos dois pontos na frente. Mas eu não passo essa preocupação para eles. Não posso passar essa ansiedade para meu s jogadores. Temos é que ter confiança e vencermos o jogo seguinte, até porque amanhã ou depois, temos a oportunidade de decidir a liderança em casa".



