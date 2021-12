Carpegiani testa Marquinhos e Rodrigo no time titular

Depois do treino físico que marcou as atividades na manhã desta terça-feira, 25, o técnico do Vitória, Paulo César Carpegiani, já começou a trabalhar alternativas para definir melhor o time que mandará a campo no próximo sábado, 29, contra o Avaí, em Florianópolis.

Na parte da tarde, o treinador comandou um coletivo no gramado do Barradão e promoveu a entrada de Marquinhos na vaga deixada pelo lesionado William. A outra mudança foi no setor defensivo: PCC trocou Carlinhos por Rodrigo Costa.

Se esta mudança for confirmada, o seu time passará a atuar com três zagueiros, com Gabriel Paulista sendo o responsável por cobrir a ala direita, enquanto Nino Paraíba ainda se recupera de lesão.

Poupado pelo departamento médico do clube, o goleiro Deola não participou da atividade. Já o volante Uelliton segue a trabalhar à parte, para adquirir melhor condição física. O jogador foi vetado por Carpegiani do duelo contra o time catarinense. Sendo assim, Fernando Bob deve seguir como titular, ao lado de Michel.

O time titular foi formado por Deola; Gabriel Paulista, Victor Ramos, Rodrigo Costa e Gilson; Michel, Fernando Bob, Pedro Ken e Tartá; Marquinhos e Elton. O elenco do Vitória volta ao batente às 15h desta quarta-feira, 26.

