Carpegiani testa Léo e Uelliton entre os titulares

O técnico do Vitória, Paulo César Carpegiani, realizou na tarde desta quarta-feira, 3, o primeiro treino coletivo com foco no duelo de sábado, 6, contra o ABC, no Barradão.

Alheio às polêmicas acerca do futuro do volante Uelliton, o treinador reconduziu o prata da casa ao time titular e sinalizou para com a possibilidade de o jogador voltar a ser o dono da camisa 5 contra o time potiguar.

Além do "Vovô", o comandante rubro-negro promoveu também a volta do lateral-direito Léo, uma vez que o titular Nino Paraíba, novamente diagnosticado com lesão muscular, acabou vetado pelo departamento médico.

Por ter apresentado um desconforto causado por uma pancada na coxa, o meia Pedro Ken foi poupado e não treinou. Deste modo, o setor ofensivo do Leão ainda segue indefinido.

No coletivo, Carpegiani testou quarteto formado por Willie, Tartá, Leílson e Elton. No decorrer da atividade, Leílson sentiu dores na coxa e deixou o treino mais cedo.

O jovem atacante se junta à lista que já conta com a presença do veterano William: ambos foram vetados pelo departamento médico e não jogam contra a equipe abcdista. No treino, Marquinhos foi requisitado para a vaga e se tornou o mais cotado para começar a partida.

Esta definição, no entanto, deve acontece somente após o treino que começará às 9h desta quinta-feira, 4, quando Carpegiani deverá promover os últimos ajustes na sua equipe.

