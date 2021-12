Carpegiani tem apenas uma dúvida para jogo contra América-MG

Com um treino recreativo, o Vitória encerrou sua preparação para o jogo deste sábado, 11, às 16h20, contra o América-MG, no estádio Independência. Após o rachão, alguns jogadores treinaram finalizações e cobranças de falta.

Ao todo, Carpegiani terá em campo cinco novos jogadores em relação a equipe que perdeu no Barradão para o Bragantino por 1 a 0. Dois deles, pelo menos, são estreantes: o atacante William e o lateral-esquerdo Gilson.

Outro jogador que pode estrear é o lateral-direito Carlinhos, no lugar do suspenso Nino Paraíba. O substituto natural seria Léo, mas como o jogador ficou fora por dois dias dos treinos durante a semana, além da situação de Carlinhos, que está perto do final do seu contrato, a tendência é que o novato Carlinhos seja mesmo o titular.

As outras duas novidades no time são as entradas de Rodrigo Mancha, no lugar do suspenso Uelliton, e do atacante Willian, que substitui Marquinhos, barrado devido a sua recente má fase no rubro-negro baiano.

Com isso, o time do Vitória que deve começar o jogo contra o América-MG será formado por: Deola; Carlinhos (Léo), Gabriel, Victor Ramos e Gílson; Michel, Rodrigo Mancha, Pedro Ken e Willie; Leílson e William.

