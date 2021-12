Carpegiani pretende escalar novos reforços do Vitória

Com o técnico Carpegiani não tem jogador precisando de tempo para se adaptar. Com apenas dois dias de Barradão, o atacante William será o camisa 9 do Vitória no próximo sábado, 11, contra o América Mineiro, na Arena Independência, em Belo Horizonte. O lateral-esquerdo Gilson será apresentado hoje, mas já sabe que vai atuar também na próxima rodada da Série B.

Para o atacante William, soldado no quartel quer trabalho. “Não vai ter problema, estarei à disposição do Carpegiani. Repito que estou aqui para ajudar ao Vitória voltar para a primeira divisão”, disse o novo camisa 9, enquanto treinava com o preparador físico Ednilson Sena.

Mesmo com tanta vontade de atuar, William não escondeu que a forma física ainda precisa de reparos. “Senti as pernas pesarem. Aqui faz calor, mas em Goiânia é pior porque a umidade é muito alta e tem momentos que você fica sem fôlego. Em Salvador, pelo menos, corre uma brisa”, confessou o atleta, que será regularizado hoje na CBF.

Para o preparador físico Ednilson Sena a falta de ritmo é normal e não assusta. “William) afogou um pouco no final do trabalho, mas é normal. Afinal, vinha treinando em separado no Atlético (Goianiense). O importante é que ele está com vontade e vai nos ajudar, não tenho dúvida”, assegurou o funcionário rubro-negro.

Praia - Após a derrota na última sexta para o Bragantino, por 1 a 0, o elenco ganhou dois dias de folga. Sábado e domingo não teve trabalho no Barradão e a turma volta hoje de um jeito que todo baiano gosta. A reapresentação será na praia, em Jaguaribe. Trabalho com bola, só amanhã.

Para o jogo contra o América, Carpegiani terá três desfalques importantes. As duas laterais perderam seus titulares Nino, na direita, e Mansur, na canhota. Ambos levaram o terceiro cartão amarelo, assim como o volante Uelliton. Nas laterais, Léo ficará no lado destro do Vitória e o estreante Gilson no lado oposto. No meio, Rodrigo Mancha ganha a vaga de Uelliton. Victor Ramos volta de suspensão.

