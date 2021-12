Carpegiani pode estar perto de acerto com o Vitória

Antes mesmo do jogo entre Vitória e Chapecoense, o nome de Paulo César Carpegiani já era ventilado no Barradão como novo treinador do Leão e, no fim do duelo, o interino Flávio Tanajura chegou a desejar “boa sorte” ao técnico.

Contudo, o diretor de futebol Petkovic disse durante a coletiva que o time ainda não tem um novo comandante. Ele não negou contato com Carpegiani, mas afirmou que ainda não há uma definição e evitou falar em especulações.

“Vamos pensar com calma para decidir e tentar acertar ou errar o mínimo possível. A situação é alarmante. A gente vai fazer tudo para recuperar o nosso prestígio”, disse.

adblock ativo