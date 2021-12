Carpegiani planejava deixar comando do Leão para seu filho

Demitido do Vitória no último domingo, 21, o técnico Paulo César Carpegiani resolveu abrir o jogo sobre a sua saída repentina do clube em entrevista ao programa Redação Sportv da manhã desta terça-feira, 23. Entre várias revelações, o técnico disse que já não pretendia ficar no comando do rubro-negro até o final da Série B, e que colocaria seu filho, Rodrigo Carpegiani, para conquistar o título, caso acontecesse.

O programa lembrou que Carpegiani foi demitido com o Leão em boa posição, em terceiro lugar, com seis pontos de diferença para o quinto colocado. O treinador, então, credenciou sua saída à pressão vinda da torcida. "Sempre tem aquela turminha do amendoim, aqueles 'cornetas', que começaram a pressionar. Para essas pessoas a grande ambição do Vitória é buscar o acesso, mas eles também querem o título. Então a diretoria passou a ter essa preocupação também", afirmou.

O gaúcho revelou que tinha como objetivo primário levar o Vitória ao acesso; garantida a vaga na Série A do próximo ano, ele sairia da chefia do time e passaria os méritos do título, caso ele houvesse, para o filho Rodrigo Carpegiani e para Ricardo Silva, auxiliares que comandavam o time da beira do gramado.

"A minha intenção, e expressei isso ao presidente e aos outros membros da comissão técnica, era que uma vez garantido o acesso eu ia deixar o comando do time na mão do meu menino, o Rodrigo, que tem a intenção de seguir a carreira de treinador, e ao Ricardo Silva. Daí minha distância, de eu acompanhar o time de cima do gramado, para dar essa oportunidade ao meu menino e ao Ricardo Silva. E eu ia me retirar no final para dar a eles os méritos do título", relevou o treinador, deixando claro que era a primeira vez que dizia isso publicamente.

Carpegiani admitiu que pediu a demissão ao clube e que fez isso acreditando que sua saída poderia motivar os atletas para buscarem o título. "Perdemos algumas peças importantes e muitos ficaram machucados. Então tivemos muitas dificuldades no segundo turno, mas tudo isso era previsto. Após essa queda de rendimento, eu entendi que a equipe precisava de um choque para voltar a render. E talvez a minha saída fosse a melhor situação. Espero que o Vitória consiga seu objetivo, o sonho do título", falou o técnico.

Por fim, Carpegiani revelou ter recebido propostas do Palmeiras enquanto comandava o Vitória. "Tive convite quando o Felipão saiu. Mas quis ficar, quis dar prosseguimento ao trabalho", disse. Outra proposta veio da seleção paraguaia, mas não houve acordo financeiro. "Eu tive vários convites anteriormente, e o Vitória fez a melhor proposta. E com a possibilidade de dirigir o clube e a seleção paraguaia ao mesmo tempo, caso eu acertasse. Ninguém fez objeção a isso. Assim, negociei com o Paraguai, mas não acertei financeiramente", explicou.

Há sete jogos do final da Série B, o Vitória está em terceiro lugar, seis pontos a frente do quinto colocado, o São Caetano, e dois atrás do líder, Criciúma. Nesta terça-feira, o Leão encara o CRB fora de casa, sob o comando de Ricardo Silva, ex-auxiliar técnico.

adblock ativo