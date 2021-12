Carpegiani observa treino entre reservas e sub-23 no Vitória

Os jogadores do Vitória retornaram aos trabalhos na tarde desta segunda-feira, 20, na Toca do Leão, após a derrota para o Palmeiras, e já focaram suas atenções para o confronto com o Flamengo. O duelo de rubro-negros ocorre na próxima quinta, 23, às 19h30, no estádio do Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

>>Arouca retorna ao Vitória após dois jogos fora da equipe

Antes das atividades do dia, o treinador Paulo César Carpegiani teve um rápido bate-papo com todo o elenco. Em seguida, os atletas que atuaram mais de 45 minutos diante da equipe paulista realizaram um trabalho regenerativo, como já é de costume.

No campo, o experiente comandante cumpriu o que foi prometido na entrevista coletiva do domingo, 19. Carpegiani realizou um treinamento coletivo com os reservas do Leão e o time sub-23, onde observou atentamente todo o trabalho em busca de soluções para a equipe principal.

No início do treinamento, o time titular foi formado por: Elias; Lucas, Kanu, Barata e Bryan; Arouca, Soutto e Meli; Wallyson, Lucas Fernandes e Bruno Gomes. Posteriormente, Carpegiani fez alterações e formou a equipe com: João Gabriel; Baraka, Kanu, Bruno Bispo e Bryan; Arouca, Willian Farias, Lucas e Guilherme Costa. Rhayner e André Lima.

As novidades ficaram por conta das presenças dos atletas que estão em transição no departamento físico como William Farias, Guilherme Costa e Rhayner. O trio ainda não deve ser utilizado diante do Flamengo.

O Leão ainda faz mais dois treinamentos em Salvador antes de embarcar para o Rio de Janeiro na tarde de quarta, 22. Com 19 pontos conquistados, o Vitória ocupa a 17ª colocação do Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento.

