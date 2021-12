Carpegiani não revela formação do Vitória contra Atlético-PR

O técnico Carpegiani demonstrou que está levando muito a sério o caráter decisivo do jogo do Vitória no Barradão neste sábado, 20, às 16 horas, contra o Atlético-PR, pela 31ª roadada da Série B 2012.

Após ter feito um treino secreto, com portões fechados, na noite da última quinta-feira no Barradão, o treinador liberou os jogadores para um rachão nesta sexta-feira, na Toca do Leão, não dando indícios de qual equipe será escalada para o jogo no sábado. Carpegiani nem mesmo revelou quais foram os jogadores relacionados para a partida.

A provável mudança na equipe, testada durante o treino secreto na quinta-feira, é a entrada do volante Rodrigo Mancha como um terceiro zagueiro, ao lado de Gabriel Paulista e Josué. Com isto, Nino Paraíba e Gílson ganham mais espaço para jogar no ataque. Quem deve perder o lugar no time titular é William.

O provável time que entra em campo no sábado será formado por: Deola; Gabriel Paulista, Josué e Rodrigo Mancha; Nino Paraíba, Michel, Uelliton, Pedro Ken e Gílson; Marquinhos e Elton.

