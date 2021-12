Carpegiani lamenta falta de garra em derrota do Vitória

O técnico Paulo César Carpegiani demonstrou bastante preocupação depois de sua primeira partida à frente do Vitória, quando foi derrotado pelo Palmeiras por 3 a 0, na tarde deste domingo, 19, no estádio Barradão. Após a partida, em entrevista coletiva, o comandante rubro-negro lamentou a falta de inspiração dos seus jogadores e destacou o pouco tempo de treinamentos que teve à frente do time.

“A impressão que eu fiquei, que foi uma equipe apática no inicio do jogo, sem a compostura, que tínhamos que ter e encontramos dificuldades normais de três dias de treinamentos. Esperava muito mais da minha equipe, mas infelizmente tenho que reconhecer que a falta de tempo também contribuiu, mas principalmente a falta de ambição, garra. Temos que agregar tudo. [...] O Vitória é muito grande, também estou preocupado, mas a única condição que temos pra tirar o time dessa situação somos nós, técnicos e jogadores. Temos que enfrentar isso e encontrar soluções”.

Questionado sobre o sistema defensivo do Leão, que é o mais vazado do Brasileirão com 39 gols em 19 jogos, o treinador foi contundente. “Se você for analisar os gols que a gente tomou, mérito do adversário, mas teve erros nossos de posicionamento. Enfim, é uma preocupação nossa e vamos ver o que a gente tem. Amanhã vamos ter um coletivo com a divisão de base, e vamos ver se dá pra tentar fortalecer essa equipe e tornar mais competitiva”, completou Carpegiani.

O elenco do Vitória volta aos treinamentos nesta segunda-feira, 20, na Toca do Leão, visando o confronto com o Flamengo. O duelo de rubro-negros ocorre na próxima quinta, 23, às 19h30, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

