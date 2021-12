Carpegiani finaliza preparação para enfrentar Ceará

O técnico Paulo Cezar Carpegiani concluiu a preparação para o confronto contra o Ceará. O treinador aproveitou para repassar as instruções táticas aos atletas, na manhã desta sexta-feira, 14, último treinamento antes da partida às 16h, em Fortaleza. Carpegiani relacionou 20 jogadores para este jogo. O elenco viaja no fim da tarde desta sexta.

Com o time já pronto, a atividade começou com o costumeiro "bobinho", seguido por alguns movimentos como parte do aquecimento. Carpe fez os ajustes finais, e depois o grupo ficou sob o comando de Rodrigo e Daniel Azambuja, que organizaram uma atividade técnica. Por fim, o tradicional dois toques, com o time de Neilton vencendo o de André Lima.

BAIXAS

Apesar de terem participado das atividades desta sexta, Walisson Maia e Arouca seguem fora da lista de relacionados, assim como Willian Farias, que só deu voltas ao redor dos campos do CT.

O atacante Nickson segue em tratamento no adutor da coxa, lesionado na última segunda-feira, em partida válida pelo Brasileiro de Aspirantes. Luan, Juninho e Lucas seguem no Departamento Médico do clube.

Lucas Ribeiro, xerife da zaga rubro-negra, está suspenso após ter sido expulso na última partida contra o Vasco, no Barradão. Já o atacante Erick, cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

NOVIDADE

A grande novidade na relação é a presença de Maurício, de 26 anos, atacante récem-contratado, uma das ultimas contratações da equipe rubro-negra.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

