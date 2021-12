Carpegiani faz testes, e Vitória pode ter surpresas contra o América-MG

O elenco do Vitória segue os treinamentos na Toca do Leão visando o confronto com o América-MG e trabalhou forte na tarde desta quarta-feira, 29, sob o comando do técnico Paulo Cézar Carpegiani. A partida diante do Coelho está agendada para o próximo sábado, 1º, às 16h, no Barradão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante Bruno Gomes foi a principal baixa nas atividades do dia. O jogador, que sequer estreou com a camisa do Rubro-Negro, rescindiu seu contrato com o clube que ia até meados do próximo ano e retornou ao Estoril, de Portugal.

O volante William Farias também não participou do treino no campo por conta de uma entorse no tornozelo. Já Kanu, Aderllan, Lucas, Erick, Rhayner, Juninho e Maurício Cordeiro fizeram atividades sob a orientação do preparador físico.

No campo, os atletas participaram de um coletivo tático com foco na marcação e posicionamento. O treinador Carpegiani fez alguns testes no time colocando Bryan na vaga de Benítez na lateral-esquerda, enquanto que Rhayner foi substituído por Lucas Fernandes.

Os jogadotres voltam aos trabalhos na tarde desta quinta, 30, para dar continuidade à preparação.

