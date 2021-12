Carpegiani faz mudanças no Vitória para pegar o Palmeiras

O elenco do Vitória deu prosseguimento aos treinos na tarde desta quinta-feira, 16, na Toca do Leão, visando o confronto com o Palmeiras, que acontece no próximo domingo, 19, às 16h, no Barradão, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sob o comando do treinador Paulo César Carpegiani, os atletas iniciaram as atividades do dia com um trabalho técnico de muita intensidade. Carpé fez alterações na equipe titular e escalou o time no sistema 4-1-4-1: Ronaldo; Jeferson, Aderllan, Ruan Renato e Bryan; Ramon; Yago, Rodrigo Andrade, Lucas Fernandes e Neilton; Walter Bou.

A todo instante, o técnico do Rubro-Negro parou o treinamento e orientou o posicionamento dos atletas. No segundo tempo da atividade, ele promoveu mudanças na equipe com as entradas de: Kanu, Meli e Bruno Gomes.

Os jogadores do Vitória voltam aos treinos nesta sexta, 17, no CT Manoel Pontes Tanajura, dando continuidade aos preparativos para encarar a equipe paulista.

