Carpegiani faz ajustes no Vitória para pegar o Flamengo

O elenco do Vitória seguiu a preparação para encarar o Flamengo com um treino no campo principal do Barradão nesta terça-feira, 21. O duelo entre rubro-negros acontece na quinta-feira, 23, às 19h30, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sob o comando do treinador Paulo César Carpegiani, os jogadores focaram em uma atividade de troca de passes e posicionamento. À tarde, a movimentação em campo foi finalizada com um treino tático.

O zagueiro Kanu sentiu dores na coxa, deixou o treinamento para tratar a lesão com gelo, mas não é dúvida para a partida. Já Guilherme, Rhayner, André Lima e Willian Farias trabalharam normalmente com o grupo.

Na manhã desta quarta, 22, o Leão encerra os preparativos para o duelo. Em seguida, a delegação embarca para o Rio de Janeiro, onde fica concentrada até a partida.

Com 19 pontos conquistados, o Vitória está na 17ª colocação do Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento.

