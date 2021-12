Carpegiani faz ajustes no Vitória para encarar o América-MG

Os jogadores do Vitória voltaram aos treinamentos na tarde desta terça-feira, 28, na Toca do Leão, visando o confronto com o América-MG, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo com o Coelho ocorre no próximo sábado, 1º, às 16h, no estádio Barradão.

As atividades do dia se iniciaram com todos os jogadores realizando um aquecimento. Em seguida, o técnico Carpegiani realizou um trabalho tático em campo com os atletas reservas e parte do sub-23, enquanto que os titulares treinaram a parte física separadamente.

O meia Rhayner participou apenas da primeira parte dos treinos. Já Arouca e Luan permaneceram em tratamento no departamento médico do clube.

Já Aderllan, Junior Todinho, Lucas Fernandes e Erick cumpriram mais uma etapa da fase de transição. No final das atividades, o volante Willian Farias sentiu um desconforto no tornozelo, mas não preocupa para o duelo com o América-MG.

O elenco do Rubro-Negro retorna aos treinos na tarde desta quarta, 29, na Toca do Leão. Com 22 pontos conquistados, o Vitória é o atual 14º colocado do Brasileirão.

adblock ativo