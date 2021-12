Carpegiani ensaia jogadas de bolas paradas no Vitória

Antes do embarque para Santa Catarina, local do jogo contra o Avaí, o elenco do Vitória participou de um treino puxado na manhã desta quinta-feira, 27, na Toca do Leão.

Carpegiani aproveitou para ensaiar jogadas de bolas paradas com os seus comandados. O pivô foi o meia Pedro Ken, que é o cobrador oficial das faltas e dos escanteios do time de PCC.

Ainda com dúvidas na lateral direita, onde segue sem poder contar com os lesionados Nino Paraíba e Léo, o treinador rubro-negro está dividido entre Carlinhos e Gabriel Paulista.

Enquanto o treino tático acontecia num dos campos do CT rubro-negro, os alas Nino e Léo participavam de uma atividade leve na academia e o volante Uelliton, ainda em busca de melhor condicionamento físico, fazia um treino leve em separado.

O elenco rubro-negro volta ao batente às 9h desta sexta-feira, 28, no CT do Figueirense, em Florianópolis.

