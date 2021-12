Carpegiani elogia garra e determinação do Vitória em triunfo

O técnico Paulo César Carpegiani ficou satisfeito com a atuação do Vitória sobre o Atlético-MG, neste domingo, 26, no Barradão, e elogiou bastante a postura dos seus atletas. Após a partida, o comandante concedeu entrevista coletiva e aproveitou para destacar a garra dos jogadores do Leão na partida.

“Acredito que o resultado premiou o esforço, a garra, a determinação do pessoal. Futebol é confiança. Com a sequência de resultados, a vitória, o time se apresentando razoavelmente bem, como foi contra o Flamengo, já deu aquele estalo no final do jogo”, afirmou.

No entanto, o treinador colocou os “pés no chão” e demonstrou que ainda tem muito a ajustar na equipe para a sequência da competição. “Não sei se encontramos o equilíbrio. Gosto da equipe certa atrás, ajustada, não temos aquilo que é ideal na parte defensiva, no meio, na frente. Estamos distantes ainda. Sou bem consciente. Não por termos ganhado um jogo que está tudo bem. Estamos distantes ainda. Estamos conscientes. Não é por ganhar um jogo que vou chegar aqui e falar que está tudo bem. Temos muito trabalho pela frente, muita conscientização. Mas acho que o miolo da zaga foi muito bem. Se for pela crítica, não tenho nem time para escalar. Não posso me importar com isso”, completou Carpegiani.

Com o triunfo sobre o Galo, o Vitória foi aos 22 pontos e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 14ª posição. O próximo compromisso do Leão é diante do América-MG, no sábado (1º), às 16h, novamente em Salvador.

adblock ativo