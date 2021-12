Carpegiani é demitido do Vitória e Ricardo Silva é efetivado

Em comunicado oficial neste domingo, 21, o Esporte Clube Vitória anunciou a saída de Paulo César Carpegiani do comando do time rubro-negro.

A demissão do técnico foi definida nesta manhã depois de uma conversa do profissional com o presidente do Vitória, Alexi Portela Júnior, e o gestor de futebol do time, Raimundo Queiroz.

No jogo da próxima terça-feira, 23, contra CR Brasil, quem assumirá a liderança do Leão será o assistente técnico Ricardo Silva, que foi efetivado no cargo.

Antes de sair do comando do time, Carpegiani fez questão de conversar com os jogadores. O técnico comandou o time baiano durante 31 jogos, vencendo 19. Apesar disso, não resistiu a derrota contra o Atlético-PR neste sábado, 20.

